30 قتيلاً في اشتباكات جنوب السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

قال متحدث عسكري باسم نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار إن معارك بين الفصائل المتناحرة في الحركة التي يتزعمها مشار أسفرت عن مقتل 30 عسكرياً على الأقل وإصابة 13 آخرين. ومنذ بداية عام 2020، يقود جنوب السودان حكومة انتقالية هشة برئاسة الرئيس سيلفا كير وزعيم المتمردين السابق رياك مشار، اللذين قادا في السابق فصائل متناحرة خاضت حربا أهلية استمرت لسنوات. وتقع بصورة متكررة اشتباكات في الدولة الغنية بالنفط بين الحزب الحاكم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة"، بزعامة مشار، وكذلك بين فصائل داخل الحركات نفسها. واندلعت الاشتباكات أمس بعدما أعلن خصوم مشار بقيادة الجنرال سيمون جاتويش دوال أنهم لم يعودوا يعترفون بمشار كزعيم للحركة. كما أعلن دوال نفسه رئيسا مؤقتا للحركة. وأعربت الخارجية السودانية اليوم الأحد عن قلقها العميق حيال هذه الاشتباكات، التي وقعت قرب حدودها، وأكدت أن "هذه الأحداث المؤسفة لا تصب في مصلحة السلام، وإنما تزيد الأوضاع تعقيداً وبالتالي تزداد معاناة مواطني جنوب السودان الذين يتوقون لتحقيق السلام الشامل في جميع أنحاء بلادهم".

