مسؤول أممي يشيد بجهود السعودية في مكافحة التطرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

أشاد مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) جهانجير خان اليوم الأحد، بجهود المركز العالمي السعودي "اعتدال" في مجال مكافحة التطرف العنيف. وقال خان في تصريح خلال زيارته للمركز اليوم، إن "مركز اعتدال يعد رائداً على مستوى العالم في هذا المجال، ونحن فخورون وسعداء للغاية لكوننا قادرين على العمل بشكل وثيق كمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مع اعتدال". وأشار إلى أن هذه هي زيارته الثالثة للمركز السعودي نيابة عن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معرباً عن سعادته بتوقيع اتفاق مشترك بين مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة ومركز "اعتدال"، وإجراء مناقشات جيدة للغاية. وعبر عن تطلعه لتنفيذ هذا الاتفاق ببعض الإجراءات الملموسة والأنشطة والتعاون المشترك، متمنياً تحقيق نتائج وتأثير جيد في هذا المجال المهم للغاية لمكافحة التطرف العنيف ومنعه. والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" مركز عالمي مهمته مكافحة التطرف واجتثاث جذوره، والتصدي له وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، تأسس في 21 مايو(أيار) 2017 خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض.

