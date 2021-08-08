رغم العقوبات الأمريكية... رئيسي يُعين مُخبر نائباً له

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

صدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أول مرسوم رئاسي له اليوم الأحد، عين بموجبه محمد مخبر نائباً أول للرئيس. وبهذا القرار يحل مخبر، محل إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس السابق حسن روحاني. وأدى رئيسي الخميس الماضي اليمين الدستورية رئيساً لإيران، وذلك أمام البرلمان. ووفقا لوكالة بلومبرغ، يخضع مُخبر لعقوبات الولايات المتحدة مباشرة لإدارته أغنى وقف تملكه الدولة في إيران. وفرضت الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) عقوبات على "لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني" وعلى مُخبر، الذي اختاره المرشد علي خامنئي في 2007 لإدارة المؤسسة، التي تشكلت بقدر طائل من الممتلكات والأصول المصادرة بعد ثورة 1979 . وفي سياق متصل، أصدر رئيسي اليوم مرسوماً بتعيين غلام حسين إسماعيلي رئيسا لمكتبه. وشغل إسماعيلي في وقت سابق منصب رئيس دائرة الرئاسة في السلطة القضائية، والمتحدث باسمها.

