ملك البحرين يؤكد دعم مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد تضامن بلاده مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي. وشدد مللك البحرين، لدى استقباله اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري حسب وكالة أنباء البحرين، على دعم المملكة لكافة الجهود والمساعي للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، وبما يعود بالخير والنفع على كافة الأطراف، ويضمن حقوق مصر في حصتها المائية في نهر النيل. وأشاد بالدور المركزي لمصر بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها، وحماية الأمن القومي العربي، وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن أمن مصر ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي. ووفق الوكالة، تسلم الملك حمد بن عيسى خلال اللقاء رسالة خطية من الرئيس المصري تضمنت دعوة لزيارة مصر، رحب ملك البحرين بها الدعوة، معرباً عن سروره بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة. وأشارت الوكالة إلى أن الرسالة تعلقت بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك.

