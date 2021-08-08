مصر: قرار رئاسي بالتمديد لأسامة ربيع في رئاسة قناة السويس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

أعلنت الرئاسة المصرية اليوم الأحد، صدور قرار بمد خدمة أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس وعضواً منتدباً بها لمدة عام بداية من 12 أغسطس (آب). وقناة السويس هي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لمصر في وقت تكافح فيه لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما مصدران آخران للعملة الصعبة. وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفريعة للقناة، كلفت 8 مليارات دولار في 2015 لمضاعفة حركة المرور اليومية وزيادة الإيرادات السنوية إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول 2023.

