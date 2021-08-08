سقوط معظم أجزاء مدينة طالقان الأفغانية في أيدي طالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

سيطرت حركة طالبان على السجن المركزي بإقليم تخار، شمال أفغانستان وحررت جميع السجناء، طبق ممثل محلي اليوم الأحد، حسب وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم. وقال عزام أفضلي، سكرتير مجلس الإقليم إن طالبان استولت على السجن المركزي قبل ظهر اليوم الأحد وحررت جميع السجناء. وذكر مصدر أمني آخر أن طالبان سيطرت على معظم مدينة طالقان، عاصمة إقليم تخار. وأضاف "ليست هناك معلومات دقيقة عن السجن المركزي. الآن انسحبت جميع قوات الأمن إلى مكتب مديرية الأمن الوطني ومركز قيادة الشرطة. ومناطق أخرى تحت سيطرة طالبان". ومن جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد أن طالبان تسيطر على معظم طالقان ولم يتبق سوى عدد قليل من المبان الحكومية.

