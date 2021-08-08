مبعوث بايدن يطلب من رئيس البرازيل تجنب العبث بالانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

عندما زار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان رئيس البرازيل جائير بولسونارو المنتمي لليمين المتطرف يوم الخميس، حمل معه رسالة من واشنطن تطالبه بتجنب العبث بالانتخابات. وقال مصدر مطلع لرويترز، إن إدارة بايدن أثارت مخاوفها من مزاعم بولسونارو التي لا أساس لها عن التزوير الممكن بسبب نظام الانتخابات في البرازيل والقائم بالكامل على التصويت الإلكتروني، وتهديده برفض نتائج انتخابات العام المقبل إذا لم يتغير هذا النظام. وكانت صحيفة فولها دي ساو باولو أول من نشر أمس السبت طبيعة الرسالة التي نقلها سوليفان. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن سوليفان أكد أهمية الإبقاء على الثقة في الانتخابات بالبرازيل، خاصة أمام غياب أي دليل على تزوير انتخابات سابقة. وقالت السفارة الأمريكية في بيان، إن وفد سوليفان نقل ثقة الولايات المتحدة في قدرة المؤسسات البرازيلية على إجراء انتخابات نزيهة وحرة في 2022، دون الخوض في تفاصيل. كما التقى سوليفان بوزير الدفاع والتر براغا نيتو ومستشار الأمن الرئاسي أوغستو هيلينو، وكلاهما جنرالان متقاعدان من الجيش، ومساعدان مقربان لبولسونارو.

