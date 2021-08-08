امتعاض واسع في ليبيا...في أوج الحظر ابن رئيس مجلس الدولة يقيم حفل زفاف كبير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

قوبل إصرار رئيس مجلس الدولة الليبي في طرابلس خالد المشري، على إقامة حفل زفاف كبير لابنه، رغم إجراءات حظر التجول والإجراءات الصارمة التي أقرتها الحكومة لمكافحة وباء كورونا، امتعاضاً واسعاً، وتنديداً على شبكات التوصل بسلوك المشري، القيادي الإخواني المستقيل، ورئيس مجلس الدولة في طرابلس، وفق موقع المرصد الليبي. وذكر الموقع أن الحفل الذي أقامه خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، حضره نحو 350 سيدة، وبدت عليه مظاهر الثراء بما لا يتناسب لامع وظيفة ولا راتب المشري الذي يتقاضى 15 ألف دينار ليبي شهريا (3300) دولار أمريكي. وأشار الموقع إلى أن هذه المخالفة ليست الأولى للمسؤولين الليبيين الكبير، بعد وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، الذي أقام زفاف نجله في ذروة الوباء في سبتمبر (أيلول) الماضي.

