مسلحون يخطفون سويسرياً في جنوب نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

خطف مسلحون نيجيريون سويسرياً بعدما أطلقوا النار على الشرطة التي كانت ترافقه في ولاية في جنوب غرب البلاد، حسب ما أعلنت الشرطة الأحد. وتزداد وتيرة الخطف في شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث تنشط عصابات إجرامية مدججة بالسلاح فيما يخطف العمال الأجانب بين فترة وأخرى، مقابل فديات. وأفاد المتحدث باسم شرطة الولاية أميمبولا أوييمي، فرانس برس، بخطف السويسري وشخص آخر السبت على طريق في ولاية أوغون. وأضاف "اعتُرضا، وقُتل اثنان من قطاع الطرق لكنهم نجحوا في خطف شخصين هما سويسري وشخص آخر"، وأكد أن الشرطة تتعقب الخاطفين. وعصابات الخاطفين من التحديات التي تواجهها قوات الأمن النيجيرية التي تواجه تمرد متطرفين منذ 12 عاماً في شمال شرق أكثر دول إفريقيا سكاناً. واستهدفت عصابات في العام الجاري مدارس وكليات حيث خطف عشرات الطلبة، وخُطف نحو ألف طالب منذ ديسمبر (كانون الأول)، أفرج عن معظمهم بعد مفاوضات مع الخاطفين.

