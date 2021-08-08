الجيش الكويتي يشارك في إخماد حرائق تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

وصل فريق من قوة الإطفاء العام الكويتية إلى تركيا الأحد، للمشاركة في إخماد حرائق الغابات هناك بتوجيهات من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وأضاف بيان للجيش الكويتي أن الفريق، الذي يضم 45 رجل إطفاء و6 آليات إطفاء، سيشارك بكامل تجهيزاته من معدات مكافحة وإنقاذ في إطفاء الحرائق في الغابات في تركيا من خلال خبرة قوة الإطفاء الكويتية في التعامل مع الحرائق ومكافحتها وكذلك في عمليات الإنقاذ. وفق البيان، فإن هناك فريقاً ثان من قوة إطفاء سيغادر الإثنين إلى اليونان للمساهمة في إخماد الحرائق هناك أيضاً.

