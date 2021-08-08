عاجل.. القوات الرواندية تعلن أنها انتزعت ميناء رئيسيا في موزمبيق من العناصر الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت القوات الرواندية، اليوم الأحد، أنها انتزعت ميناء رئيسيا في موزمبيق من العناصر الإرهابية هناك.



وأفادت قوات الدفاع الرواندية على تويتر، أنها تمكنت إلى جانب القوات الموزمبيقية من السيطرة، على مدينة موكيمبوا دا برايا الساحلية، التي كانت معقلا للتمرّد منذ أكثر من عامين.

والعام الماضي استولى إرهابيون مرتبطون بتنظيم داعش، في شمال الموزمبيق، على ميناء موكيمبوا دا برايا الرئيسي، الغني بالغاز.

وكانت عمليات مشتركة للقوات الموزمبيقية والرواندية أسفرت في وقت سابق عن السيطرة على مواقع للإرهابيين في بلدتي "أواسي" و"دياكا".

ومنذ العام الماضي تتصاعد الهجمات في شمال موزمبيق؛ ما أثار مخاوف من امتداد العنف إلى البلدان المجاورة.

وبدأ التهديد الإرهابي في الموزمبيق منذ عام 2017، إذا واجهت منطقة كابو ديلغادو تمردا لمتشددين، أعقبته اشتباكات دامية، أسفر عن مقتل أكثر من 3100 شخص ونزوح أكثر من 800 ألف شخص.

وساندت قوات أفريقية دولة الموزمبيق، حيث أرسلت جنوب أفريقيا في يوليو إلى جانب 16 دولة من الجماعة الإنمائية لأفريقيا الجنوبية "سادك"، قوات إلى هناك.

وأرسلت رواندا قوة قوامها ألف جندي، وآنجولا 20 فردا عسكريا، وبوتسوانا عددا آخر، كجزء من مهمة "سادك".

ووافقت "سادك" على إرسال "قوتها الاحتياطية" أواخر الشهر الماضي للمساعدة في القضاء على الإرهابيين، الذين ينشرون الفوضى في شمال البلاد الغني بالغاز منذ قرابة أربع سنوات.

وفي 12 تموز/يوليو الحاري، أنشأ الاتحاد الأوروبي رسميا بعثة عسكرية لموزمبيق بهدف مساعدتها في تدريب قواتها المسلحة التي تقاتل المتشددين.