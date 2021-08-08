شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز فريال أشرف بذهبية فى الأولمبياد.. محمد تيسير مطر: شكرا لسيدات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب إرادة جيل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رسالة إلى الفتاة المصرية، بعدما حققت اللاعبة المصرية فريال أشرف، التتويج بالميدالية الذهبية فى الكاراتيه، بأولمبياد طوكيو.

وقال محمد تيسير مطر فى رسالته لفتيات مصر التى نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":" فتيات مصر وبطلاتها، هن الرياضات والمعلمات والطبيبات ونائبات البرلمان، يقدروا يكونوا فى أى منصب وفى أى مكان ونثق دايما فى نجاحهم وقدرتهم على التفوق ولفت الأنظار، وما تملكش ليهم غير الإعجاب والتقدير".

وأضاف: "مع نهاية المنافسات الأولمبية، إذا كنا نفخر أن مصر حققت 6 ميداليات، فأكيد بنفخر أن 3 ميداليات منهم لسيدات، ومن ضمنهم أول ميدالية ذهبية لمصر من سنة 2004، فشكرا لكل بنات مصر اللى طول الوقت يثبتوا قدراتهمن، رغم إنها مش محتاجة إثبات. وشكرا لمصر اللى أخدت منهج جاد فى تمكين السيدات واستغلال قدراتهم، لأن إنجازات الوطن ونجاحاته لن تتحقق غير بوجود كل أبناء مصر فى الموعد، رجال وسيدات".