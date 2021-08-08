شكرا لقرائتكم خبر عن 35 طلب إحاطة ناقشتها "دينية النواب" بدور الانعقاد الأول.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، تقريرا عن حصاد أعمالها وأنشطتها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، والذى صدر قرارا جمهوريا بفضه يوم 28 من شهر يوليو الماضي.

ووفقا للتقرير، ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، عدد 35 طلب إحاطة، منها طلبات إحاطة منتهية بمذكرة، وعددها 19 طلب إحاطة، تشمل طلبات بشأن إحلال وتجديد وفرش مساجد بمختلف المحافظات، وبشأن أراضي الوقف سواء فيما يتعلق بتقنين الأوضاع أو حسم نزاعات بين الهيئة المصرية للأوقاف وبين المواطنين، أو ما يتعلق بالوحدات السكنية التابعة للأوقاف، وكذلك بشأن مشكلة خطباء المكافأة والمطالبة بتوفير درجات مالية لهم وتثبيتهم أو العمل نحو تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة، وأيضا مطالب بتخصيص أراضي أوقاف لإقامة مباني خدمية مثل مستشفيات ووحدات صحية.

كما ناقشت اللجنة 16 طلب إحاطة اكتفت فيها برد الحكومة بشأنها، تتضمن طلبات بشأن فتح دورات المياه بالمساجد، والنقص الشديد في الخطباء والأئمة والعمالة ببعض المساجد، وبشأن أعمال الصيانة والترميم التي تتم داخل مسجد الحسين، وبشأن حصر أملام الأوقاف وتحديثها بشكل مميكن للحفاظ عليها، وبشأن التصرف في بعض أراضى الوقف بدلا من استثمارها، وبشأن أعمال إحلال وتجديد وفرش في بعض المساجد، وبشأن تدريب الأئمة المبعوثين إلى الدول الإفريقية وتعريفهم بثقافة هذه الدول، وبشأن تعيين عمال في المساجد التي ليس بها عمال، وضم مساجد جديدة، وأراضى الأوقاف غير المستغلة في مشروعات ذات نفع عام.