بنك أبو ظبي التجاري مصر: 83% زيادة في صافي الأرباح بالنصف الأول من 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبو ظبي التجاري- مصر (ADCB) زيادة صافي أرباح البنك بنسبة 83% في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ليصل إلى 358 مليون جنيه.

وقال البنك، في بيان صادر له اليوم الأحد، إن ارتفاع أرباح البنك يعكس نجاح إدارة الأعمال وخطط البنك في هذه المرحلة الهامة بالرغم من تبعات جائحة كورونا والتي أكدت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي بسرعة لمواصلة النمو مرة أخرى.

وأضاف البنك أنه سجل ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة نمو قدرها 22% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 41.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 34.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وارتفع إجمالي قروض وتسهيلات البنك الائتمانية للعملاء إلى 19.8 مليار جنيه بنهاية يونيو بنسبة نمو 20% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 16.6 مليار جنيه بنهاية 2020، وفقا للبيان.

وسجلت محفظة ودائع عملاء البنك ارتفاعاً بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل نحو 34.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 29.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وقال إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري- مصر، إن "نتائج البنك المالية في نهاية النصف الأول من العام الحالي تشهد بقوة الاقتصاد المصري وملائمته للاستثمار والنمو.

وأضاف: "كما تؤكد صلابة الاستراتيجية المتبعة ونجاح سياسة البنك للتوسع وترسيخ العلامة التجارية فى السوق المصرية. منذ إطلاقها فى سبتمبر 2020 وتقوم إستراتيجية البنك على إرضاء العملاء مع تحقيق نمو متوازن على مستوى كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال مع الحفاظ على الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق استدامة الأعمال".

وذكر السويركي: "حصل البنك على الموافقات الأساسية لزيادة رأس المال، وتم فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين وسداد مبلغ الزيادة بالكامل ويقوم البنك حالياً بإنهاء الإجراءات ليكون في مقدمة البنوك التي تتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد".

وحقق بنك أبو ظبي التجاري- مصر زيادة كبيرة في محفظة قروض الشركات مدفوعة بزيادة النشاط التمويلي، حيث بلغت نسبة زيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري، ونسبة النمو في محفظة قروض الشركات الكبيرة 20% في نهاية يونيو 2021 مقارنة بنهاية ديسمبر 2020، وفقا للبيان.

وحقق البنك معدل زيادة في العائد على الأصول بنسبة 54% خلال النصف الأول من 2021 مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي ليصل إلى 1.9%، كما حافظ البنك على معدل العائد على حقوق الملكية عند 16.3% برغم من قيامه برفع رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 1.474 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 3.526 مليار جنيه، بحسب البيان.

وقال البنك إن نسبة التكلفة إلى الدخل انخفضت بنسبة 7% خلال النصف الأول من العام الجاري، بالرغم من اهتمام البنك بزيادة الكفاءة وكذا التكاليف التي يتحملها البنك لمواكبة خطة النمو والتغيرات السوقية.

وأضاف أن المخصصات ارتفعت بنسبة 33% بنهاية الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ معدل كفاية رأس المال 24.2% بما يفوق الحد الرقابي المقرر وبما يسمح بمواصلة خطة التوسع.