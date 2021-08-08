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أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

واستقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والبركة، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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