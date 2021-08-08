السيطرة علي حريق في "شونة بصل" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق نشب بشونة لتجميع محصول البصل بقرية "كفر عبد الأمين" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية والتهمت السنة النيران نصف الكمية المشونة من البصل دون وقوع خسائر بشرية.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشونة لتجميع محصول البصل كائنة بقرية "كفر عبدالأمين" دائرة المركز.

بانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من محصول البصل بمساحة "1 فدان" مشون بقطعة أرض على مساحة "2 قیراط" خارج الكتلة السكنية ملك المدعو "زکی عطا زكي أبوسين" 37 عامًا، عامل.

نجم عن ذلك إحتراق نصف الكمية المشونة، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

وبسؤال مالك الشونة رجح سبب الحريق قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بإهمال، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك

جرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/7356 إدارى مركز السنبلاوين، والعرض على النيابة العامة