بالرابط.. التعليم العالي تعلن نتائج تنسيق طلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية، حول إعلان نتائج تنسيق طلاب الشهادات المعادلة الذين استوفوا متطلبات التقدم للجامعات الأهلية الأربعة (العلمين الدولية، الجلالة، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة) حتى 3 أغسطس.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، اليوم الأحد، يمكن للطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني:اضغط هنا

لمعرفة نتيجة ترشيحهم والإرشادات والتعليمات اللازمة لاستكمال قيدهم بالجامعات التي رشحوا لها.

وأوضحت التعليم العالي، ولا يزال الباب مفتوحا لطلاب الشهادات المعادلة لاستكمال أوراقهم ودخول الاختبارات في نفس المواعيد المحددة لطلاب الثانوية العامة وهي أيام 11، 18، 25 أغسطس.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن القبول بالجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي).

وأضاف عبد الغفار، أن الجامعات الأهلية تقدم رافدًا جديدا لفرص التعليم العالي في مصر، وتخفف الضغط على الجامعات الحكومية، ويمثل وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي في مصر، وهي جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتُقدم برامج دراسية حديثة ومتميز تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية في المحافظات المختلفة التي أنشئت بها.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن برامج الجامعات الأهلية تتسم بالحداثة والمعاصرة ، حيث تقدم جامعة الملك سلمان الدولية ٥٦ برنامجًا أكاديميًا في 16 مجال، وتشمل المجالات الأكاديمية: بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر (العلوم الأساسية، الصيدلة، الزراعات الصحراوية، العلوم الإدارية والأعمال، الطب البيطري، علوم المجتمع)، بفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ وتشمل مجالات (السياحة والضيافة، هندسة العمارة، الفنون والتصميم، اللغات التطبيقية)، بفرع الجامعة بمدينة الطور ويشمل مجالات (الطب، طب الأسنان، التمريض، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الصناعات التكنولوجية).