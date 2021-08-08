صور أقمار صناعية.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على المجرى الملاحي لبحيرة ناصر وأبو سمبل ومثلث حلايب وشلاتين.

وأضافت الهيئة في منشور لها عبر موقع فيسبوك، تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق هناك.

وقالت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، ومدير مركز التنيؤ بالفيضان، إن المركز حذر من هطول أمطار قد تصل إلى غزيرة، حيث بلغ طولها 10 مللي، مشيرة إلى أنها ظاهرة جديدة تحدث لأول مرة بهذا الحجم. بحسب تصريحاتها قبل يوم.

ولفتت السيد في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن هذه الأمطار قادمة نتيجة لعاصفة مطرية بدولة شمال السودان لتصل إلى حلايب وشلاتين حتى محافظة أسون، محذرة من أمطار يومي 7 و8 أغسطس المقبلين غدًا وبعد غدٍ.

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