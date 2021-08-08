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محافظ دمياط تبحث مخطط تطوير محطة شرق الدلتا للنقل

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محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد اليوم الأحد، مع اللواء عبد المطلب خضر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البري والبحري، والعميد احمد عوضين رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وعدد من ممثلى الشركة والادارات المعنية.

تناول الاجتماع مناقشة مقترحات تطوير محطة شرق الدلتا للنقل والسياحة بمنطقة باب الحرس، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموقع والالتزام بخط التنظيم وتحقيق السيولة المرورية من خلال تحديد منظومة دخول وخروج الأتوبيسات.

وأكدت محافظ دمياط، على سرعة إعداد الدراسات المطلوبة بالتعاون بين الشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال والمحافظة، للخروج بخطة تطوير متكاملة تتماشى مع ما يجري بالمنطقة لإعادة تخطيطها بما يتلائم مع طبيعة الموقع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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