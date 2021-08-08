طالبان تجتاح عاصمتي إقليمين أفغانيين جديدين

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قال مسؤولون محليون إن مقاتلي حركة طالبان اجتاحوا، اليوم الأحد، عاصمتي إقليمين أفغانيين جديدين إحداهما مدينة قندوز الاستراتيجية الواقعة في شمال شرق البلاد والأخرى "ساري بول" في الشمال.

وقال عمرو الدين والي، عضو المجلس التشريعي في إقليم قندوز اليوم الأحد إن مقاتلي طالبان استولوا على المباني الحكومية الرئيسية في مدينة قندوز التي تقع في شمال شرق أفغانستان وإن القوات الحكومية لم تعد لها السيطرة سوى على مطار المدينة وقاعدتها هناك.

وقال المتحدث باسم قوات الأمن الأفغانية إن "قتالا ضاريا يدور" في مدينة قندوز.

لكن عمرو الدين والي، عضو المجلس الإقليمي في قندوز قال لرويترز إن مقاتلي طالبان سيطروا على المباني الحكومية الرئيسية بالمدينة التي يقطنها 270 ألف نسمة.

وقال والي "اندلعت اشتباكات عنيفة بعد ظهر أمس، جميع المقار الحكومية تحت سيطرة طالبان، قاعدة الجيش والمطار فقط تحت سيطرة قوات الأمن الأفغانية وتقاوم طالبان منهما".

وقال مسؤولون في قطاع الصحة في قندوز إن 14 جثة، بعضها لنساء وأطفال، نُقلت إلى المستشفى، كما نُقل أكثر من 30 مصابا.

وفي مدينة "ساري بول"، قال محمد نور رحماني، عضو المجلس التشريعي في إقليم "ساري بول"، اليوم الأحد، إن طالبان استولت أيضا على المباني الحكومية في عاصمة الإقليم الواقع في شمال أفغانستان وطردت المسؤولين من المدينة إلى قاعدة عسكرية قريبة.

وأضاف رحماني "استولت طالبان على المقار الحكومية ودار حاكم الإقليم وقيادة الشرطة ومجمع الإدارة الوطنية للأمن".

واكتسب هجوم طالبان قوة دفع في الأيام الأخيرة بعد أن دفعت الحركة بقواتها في أنحاء أفغانستان في أعقاب إعلان الولايات المتحدة أنها ستنهي وجودها العسكري في البلاد بحلول نهاية أغسطس الجاري.

واستولت الحركة يوم الجمعة على أول عاصمة لإقليم أفغاني منذ سنوات وهي مدينة "زرنج" كبرى مدن إقليم نمروز الجنوبي.

وأمس السبت، اندلع قتال عنيف في شبرغان عاصمة إقليم جوزجان في الشمال. وقالت طالبان إنها استولت على الإقليم كاملا.

وقال عضو مجلس إقليم جوزجان شير محمد إن معظم شبرغان، بما في ذلك مباني حكومة الإقليم، سقط في أيدي طالبان. وكان متحدث باسم قوات الأمن الأفغانية قد نفى، أمس السبت، استيلاء طالبان على المدينة قائلا إن القوات تعمل على الدفاع عن شبرغان دون التسبب في سقوط ضحايا بين المدنيين.

وقال مصدر في الشرطة المحلية ومصدر رسمي اليوم الأحد إن طالقان عاصمة إقليم تخار في الشمال تتعرض هي الأخرى لضغط من طالبان وإن المدنيين يحاولون الفرار من المدينة بعد أن استولى مقاتلو الحركة على بعض المباني الحكومية.