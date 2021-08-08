ضبط طن من الكوكايين في جنوب أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - صادرت شرطة جنوب أفريقيا طناً من الكوكايين في دوربان، تقدر قيمتها بـ 34.4 مليون دولار في حال تم طرحها في للبيع في الشارع.

وقال أفراد وحدة شرطية خاصة، إن المخدرات كانت مخبأة بين قطع غيار شاحنة في حاوية على متن سفينة وصلت ميناء المدينة. وجرى فتح تحقيق في الأمر.

وتقول الشرطة: إن هذه الشحنة من المرجح أن تكون مرتبطة بواقعة حدثت في يوليو الماضي، عندما اكتشفت الشرطة 715 كيلوجراماً من الكوكايين في جوهانسبرج.

ويعتقد أن المخدرات كانت قادمة من ميناء سانتوس البرازيلي.

وتقول الشرطة إنها صادرت أكثر من 4 أطنان من الكوكايين منذ مارس الماضي، معظمها كان في طريقه للشحن لدول أخرى. وأضافت الشرطة أن 20% من الشحنات كان سيتم بيعها داخل جنوب أفريقيا.