تعيين سيدتين بمناصب عليا بشؤون الحرمين لأول مرة في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

تعيين سيدتين للمرة الأولى بمنصب مساعد للرئيس العام لشؤون الحرمين، بحسب ما أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في السعودية.

وذكرت صحيفة “مكة” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم “تكليف الدكتورة العنود العبود مساعدا للرئيس العام”.

وأضافت الصحيفة في تغريدة أخرى منفصلة أنه تم أيضا “تكليف الدكتورة فاطمة الرشود مساعدا للرئيس العام”

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إنشاء 25 وكالة متخصصة من مختلف التخصصات لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن تتويج 20 سيدة، من الحاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه، في مناصب قيادية عليا برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، التي تشرف على إدارة المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.