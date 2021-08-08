توريد فائض اللقاحات المضادة لكورونا في ألمانيا إلى دول فقيرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

وسط انخفاض طلبات التطعيم ضد كورونا في ألمانيا، حسبما أوردت صحيفة “دي فيلت”، تخطط ولايات ألمانية لإعادة ما لا يقل عن 2,3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى الحكومة الفيدرالية.

وقالت الصحيفة اليوم الأحد إن دراسة أجرتها تدل على أن 14 ولاية (من أصل 16) تخطط لإعادة الجرعات وتقديم بيانات دقيقة عن كميتها إلى وزارة الصحة الفيدرالية يوم غد الاثنين. وذكرت “دي فيلت” أن السلطات الإقليمية أقدمت على هذه الخطوة بسبب تراجع طلب التطعيم لدى السكان. وأوضحت أن الولايات تريد التخلي عن جرعات لقاحي “أسترازينيكا” و”جونسون أند جونسون” قبل كل شيء، وسيتم توريدها إلى دول تعاني من شح اللقاحات.

وفي وقت سابق أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن برلين ستورد 30 مليون جرعة من اللقاحات للبلدان الفقيرة حتى نهاية هذا العام.

وبحسب المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة الألمانية فقد بلغ عدد المحصنين بالكامل ضد فيروس كورونا في البلاد ما يزيد عن 45 مليون شخص، أي 54,4% من السكان، بحسب “نوفوستي”.