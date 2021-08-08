الاتحاد الأوروبي: جميع الأدلة المتاحة حول الهجوم على السفينة الإسرائيلية تشير إلى إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن “جميع الأدلة المتاحة حول الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل عمان، تشير بوضوح إلى إيران”.

وفي بيان له، دان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات “الهجوم غير المشروع على السفينة التجارية (إم/تي ميرسر ستريت) قبالة عمان في 29 يوليو”.

وقال الاتحاد في بيانه: “لا يوجد أي مبرر لهذا الهجوم الذي أودى بحياة مواطن روماني وآخر بريطاني..نقدم تعازينا لأسرهما وأصدقائهما، ونعرب عن تضامننا الكامل مع الدولة العضو المتضررة”.

وأشار إلى أن “هذه الأعمال الطائشة والأحادية الجانب، التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدد السلم الدولي، غير مقبولة ويجب أن تتوقف، ويجب ضمان حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي”.

وأضاف: “ندعو جميع الأطراف المعنية في المنطقة إلى القيام بدور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين، وفي هذا السياق، سيواصل الاتحاد الأوروبي الجهود الدبلوماسية المكثفة لدفع الحوار والحلول المناسبة والفعالة”.