مصر.. توضيح جديد من هيئة الأرصاد بشأن الطقس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إن البلاد تخطت ذروة حالة الحرارة الشديدة، موضحة أن استمرار نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، على فترارت متقطعة، بما يقلل من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

الهيئة أضافت في بيان لها اليوم الاحد أن سقوط الأمطار الخفيفة سيستمر على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأبوسمبل وحلايب وشلاتين، وتنشط الرياح متقطعة على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبري.

وبحسب البيان يتوقع أن البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، ويكون البحر الأحمر معتدلاً وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع، واتجاه الرياح شمالي غربي، فيما يكون الطقس رطبا وشديد الحرارة في القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، ويتحول الطقس خلال ساعات الليل ليكون معتدل الحرارة، رطبا على جميع أنحاء مصر.

البيان لفت كذلك إلى أن : ” درجة الحرارة في القاهرة ستنخفض اليوم 4 درجات لتصل إلى 38 للعظمى بدلا من 42 درجة، وتصل الصغرى إلى 26 درجة، والمحسوسة 40 درجة، بانخفاض 4 درجات، أما في الاسكندرية فتنخفض درجة الحرارة في الإسكندرية أيضا إلى 33 درجة، والصغرى إلى37 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

وتنخفض درجات الحرارة العظمي في مصر إلى 44 درجة، وتكون درجات الحرارة المحسوسة الأعلى في مصر 45 درجة، في الأقصر وأسوان وإدفو والوداي الجديد”.