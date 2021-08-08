صندوق أبوظبي للتنمية يطور طرقا استراتيجية في غينيا

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع غينيا لتمويل مشروع تطوير تقاطعات وطرق رئيسية في العاصمة كوناكري بقيمة 95.5 مليون درهم.



وبحسب الحساب الرسمي للصندوق على موقع تويتر، فإن المشروع سيساهم في تحسين البنية التحتية الخاصة بشبكة الطرق والمواصلات في مدينة كوناكري، والتي ستعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في غينيا.

والشهر الماضي وافق اليوبيل الذهبي على إطلاق الصندوق، والذي حقق منذ تأسيسه في عام 1971 إنجازات استثنائية ولعب دوراً ريادياً على مدى عقوده الخمسة الماضية، في تعزيز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهدافها في بناء اقتصادات الدول النامية ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته على مستوى عالمي.

وبمرور 50 عاماً على نشاطه التنموي والاستثماري، مول الصندوق آلاف المشاريع الاستراتيجية التي فتحت آفاقاً واسعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لـ97 دولة حول العالم، فيما تضاعف حجم تمويلاته التنموية واستثماراته لتصل إلى نحو 150 مليار درهم.

ونتيجة لتلك الجهود ساهم الصندوق في تبوؤ دولة الإمارات مكانة ريادية عالمية في حجم المساعدات الإنمائية، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية على مستوى دول العالم على مدى 5 أعوام متتالية.

كما شكل دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته هدفاً استراتيجياً لصندوق أبوظبي للتنمية، في إطار سياسة التنوع الاقتصادي التي تعتبر ركيزة ثابتة في النموذج الاقتصادي الرائد الذي تتبناه الإمارات.

وعمل الصندوق خلال السنوات الماضية على إطلاق المبادرات واستحداث أدوات جديدة من شأنها أن تساهم في نمو الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي فعال في العملية التنموية.