شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 686 إصابة جديدة بكورونا في عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الأحد تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و686 حالة إصابة و2294 حالة تعاف خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم، إن عدد الحالات المنومة في العناية المركزة بلغ.163

ووفقا للوزارة، بلغ إجمالي الإصابات المُسجلة في السلطنة 298 ألفا و706 حالات ، والمتعافين 285 ألفا و57 بنسبة تصل إلى 4ر95 % ، والوفيات 3936 بنسبة 3ر1 % .