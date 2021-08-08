شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم السادس .. الآلاف يفرون من الحرائق في جزيرة إيفيا اليونانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فر آلاف من منازلهم بجزيرة إيفيا اليونانية مع احتدام حرائق الغابات وتعذر السيطرة عليها لليوم السادس على التوالي اليوم الأحد، في حين استعدت العبّارات لمزيد من عمليات الإجلاء بعد نقل كثيرين إلى مناطق آمنة بحرا.

وتراجعت حدة الحرائق التي كانت تهدد الضواحي الشمالية لأثينا في الأيام الأخيرة إلى حد ما. لكن حريق إيفيا وهي جزيرة كبيرة تقع إلى الشرق من العاصمة سرعان ما انتشر في عدة جهات. وأتت النيران على عشرات الآلاف من الأفدنة في الغابات عبر القطاع الشمالي، مما أجبر السلطات على أخلاء عشرات القرى.

واشتعلت حرائق الغابات في أجزاء كثيرة من اليونان في وقت تواجه فيه أسوأ موجة حارة منذ نحو 30 عاما. وأتت النيران على أراضي غابات ودمرت عشرات المنازل ومؤسسات الأعمال في جميع أنحاء اليونان.