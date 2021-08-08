شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 5650 منزلا بعد اشتعال 290 حريقا للغابات في كندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت السلطات الكندية بمقاطعة بريتيش كولومبياغرب البلاد، أوامر بإخلاء 5650 منزلا، بعد اشتعال 290 حريقا للغابات في جميع أنحاء المقاطعة.

وقال وزير السلامة العامة في حكومة بريتيش كولومبيا مايك فارنوورث، في بيان اليوم الأحد، إن مدينة فيرنون التي تبعد 440 كيلومترا شمال شرق عاصمة المقاطعة، في حالة تأهب للإخلاء وكذلك بعض المجتمعات المحيطة بها.

وأشار إلى أن الرياح القوية تعتبر مشكلة كبيرة لحرائق الغابات، اذ وصلت قوتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، بينما اتت الحرائق على 550 كيلومترا مربعا، مؤكدا أن الحرائق تتسبب في دمار كبير وألحقت أضرارا بالغة بالممتلكات.