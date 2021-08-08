شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في صقلية ستة أشهر بسبب حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الإقليمية في صقلية حالة طوارئ وأزمة لمدة ستة أشهر، بسبب الحرائق الهائلة، التي تشتعل في الجزيرة، منذ نهاية يوليو الماضي.

وذكر رئيس الإقليم، نيلو موسوميسي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لتوضيح القرار، أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير عادي، وظروف الطقس غير الطبيعية، سوف تظل تمثل خطرا في الأسابيع المقبلة.

وفي الوقت نفسه، في ساردينيا، تحدثت فرق الإطفاء في إقليم "أوريستانو" عن حريق اندلع في موقع سياحي صباح اليوم السبت.

ومنعت فرق الإطفاء الحرائق من الامتداد إلى المنطقة الزراعية المجاورة. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.