شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا .. 9918 حالة وفاة بفيروس كورونا هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ماليزيا 9918 حالة وفاة بفيروس كورونا حتى الآن هذا العام مقارنة بـ 471 حالة وفاة خلال عام 2020 بأكمله.

وقال قال المدير العام لقطاع الصحة الماليزي نور هشام عبد الله اليوم : من بين إجمالي حالات الوفاة حتى السابع من أغسطس الجاري، وقعت 9ر86% من حالات الوفاة في المستشفى، في حين تم إحضار 1303 حالات ، نحو 1ر13 % متوفاة بالفعل للمستشفى".

كما أوضح أنه تم تسجيل 210 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 10 آلاف و 389 حالة.