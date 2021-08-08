شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان : 7 حالات إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الأحد سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، 4 حالات منها تم انتقالها محليا، و3 حالات كانت قادمة من الخارج، كما سجلت ثلاث حالات وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم أنه من بين جميع حالات الإصابة المحلية الجديدة، تم تسجيل حالتين في تايبية وحالة واحدة في كل من منطقتي "تايبيه الجديدة"، و"تاويوان".

وترفع حالات الإصابة الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و782 حالة، منها 14 ألفا و275 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 أيار/مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد

وسجلت البلاد ثلاث حالات وفاة اليوم الأحد.

وحتى الأن، تم تسجيل 809 حالات وفاة جراء الإصابة بكوفيد 19-، من بينها 797 منذ 15 أيار/مايو الماضي.