شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألفا و 983 إصابة و 138 وفاة بكورونا في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأحد تسجيل 19 الفا و 983 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابات 756 ألفا و 505 حالات إصابة، من بينها 535 ألفا و 515 حالة شفاء.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 138 حالة وفاة باالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 6204 حالات.

وسجلت تايلاند 18 ألفا و 503 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

(د ب ا)هب/ ب ت 2021/8/8