أمانة مجلس الوزراء توضح بشأن كتاب متداول حول حظر التجوال

وقالت المتحدث باسم الأمانة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، استغلت كتاباً صادراً عن الأمانة في نفس تاريخ اليوم من العام الماضي حول حظر التجوال والدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية".وأضاف، أن "الكتاب المتداول يعود تاريخه لـ 8 آب 2020، وهدف نشره في الوقت الحالي هو إشغال الرأي العام".

في ما يلي نص الكتاب المتداول:

