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أمانة مجلس الوزراء توضح بشأن كتاب متداول حول حظر التجوال

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن كتاب متداول حول فرض حظر التجوال.
وقالت المتحدث باسم الأمانة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، استغلت كتاباً صادراً عن الأمانة في نفس تاريخ اليوم من العام الماضي حول حظر التجوال والدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية".

وأضاف، أن "الكتاب المتداول يعود تاريخه لـ 8 آب 2020، وهدف نشره في الوقت الحالي هو إشغال الرأي العام".

في ما يلي نص الكتاب المتداول:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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