فلسطين.. حالتا وفاة و160 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم عن تسجيل حالتي وفاة و160 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و38 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 12 مريضا في غرف العناية المكثفة فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 22 مريضا، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص من تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 608,840 بينهم 423,549 تلقوا الجرعتين.