شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد بين "الإنتاج الحربى" وشركة إماراتية غدا لتصنيع السيارة البيك أب EM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد غدًا، المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى ونيفين جامـع وزيـرة التجارة والصناعة مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين "وزارة الإنتاج الحربى" وشركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، وذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى بمدينة السلام.

يأتى هذا التوقيع فى ضوء تحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، حيث قامت وزارة الإنتاج الحربى بالتخطيط لتأسيس شركة مصرية/إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين بسواعد مصرية وذلك كسابقة أولى فى مصر، حيث تم الاتفاق على إنشاء شركة تحت إسم "الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، والمساهمين فى هذه الشركة هم (الهيئة القومية للانتاج الحربى، مصنع 999 الحربى، شركة إم جلورى الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب)، وسيتم بموجب هذا التعاون المشترك إقامة مصنع لإنتاج سيارة بيك أب بإسم "EM" والتى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة، وهو ما يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة نظرًا لأن السيارة تعمل بالوقود المزدوج.

جدير بالذكر أنه سيتم غدًا كذلك الكشف عن أول نموذج للسيارة البيك أب "EM" والكشف عن مواصفاتها وتجربتها أمام الحضور.