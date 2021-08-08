فرق مكافحة الحرائق الروسية تتمكن من إخماد 51 حريق غابات في 24 ساعة

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

تمكنت فرق مكافحة الحرائق الروسية من إخماد 51 حريق غابات في 24 ساعة .



و قالت الهيئة الروسية لحماية الغابات إن الحرائق امتدت على مساحة 1379 هكتارًا.

وبحلول منتصف ليل الثامن من أغسطس الجاري، كان هناك 174 حريق غابات في روسيا على مساحة تتجاوز 1,5 مليون هكتار، وتم إخمادها فعليًا، حيث تم تسجيل أكبر منطقة حرائق/ 90 حريقًا / على مساحة تبلغ نحو 1,4 مليون هكتار في غابات جمهورية ياقوتيا / ساخا/ بالشرق الاقصى الروسي ، و طالت النيران منذ بداية موسم الحرائق في الجمهورية، أكثر من 4 ملايين هكتار.