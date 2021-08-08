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بالأرقام.. إيران تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

أعلنت إيران، الأحد، تسجيل أكثر من 500 وفاة يومية بسبب فيروس كورونا في حصيلة قياسية منذ بدء جائحة كوفيد-19.

 

ويأتي ذلك وفق أرقام وزارة الصحة التي أظهرت عددا قياسيا أيضا على صعيد الإصابات.

 

وأفادت الوزارة بوفاة 542 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتسجيل 36619 إصابة، وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94015 من أصل 4 ملايين و158 ألفا و729 إصابة سجلتها رسميا إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بفيروس كورونا، منذ ظهور المرض للمرة الأولى في البلاد في فبراير/ شباط 2020.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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