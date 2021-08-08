والد بريتني سبيرز: قد يتم وضعها مجدداً في مصحّة نفسيّة

07 أغسطس , 2021

رفض والد المغنية بريتني سبيرز أمس الجمعة، محاولات استبعاده من الوصاية على ثروة ابنته، وقال إنّه جرت في الآونة الأخيرة مناقشات بشأن ما إذا كان سيتم وضع سبيرز مرة أخرى في منشأة للصحة النفسيّة للتقييم.

وقال جيمي سبيرز في وثائق المحكمة إن جودي مونتجمري، المسؤولة عن الشؤون الشخصية والطبية للمغنية، اتصلت به في أوائل يوليو/ تموز للتعبير عن قلقها من أن ابنته لا تتناول أدويتها بشكل صحيح.

وأضاف "شعرت السيدة مونتجمري أن السيدة سبيرز تخرج عن نطاق السيطرة".

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وقال جيمي سبيرز إن مونتجمري طرحت خيارات محتملة بما في ذلك استخدام بند في قانون ولاية كاليفورنيا يسمح باحتجاز الشخص للتقييم النفسي إذا تم اعتباره خطراً على نفسه أو على الآخرين.

وكانت المغنية قد خرجت إلى العلن في حزيران/يونيو الماضي، حيث ألقت كلمة مؤثرة أمام محكمة لوس أنجلوس، التي تنظر في قضية الوصاية، وقالت إنها تريد العودة إلى حياتها الطبيعية.

وتم فرض وصاية بأمر قضائي على سبيرز عام 2008 بعد إصابتها بانهيار نفسي لم يتم الكشف عن طبيعته.

وكان محاميها قد تقدم في الشهر الماضي بطلب رسمي لجيمي سبيرز للتخلي عن دوره كوصي على ممتلكات ابنته، قائلاً إن وجوده في حياتها كان مؤذياّ.

من جهته، قال محامي مونتجمري يوم الجمعة إن هذه الأخيرة لديها مخاوف بشأن الصحة النفسية لسبيرز لكن والدها أساء تفسير محادثتهما.

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وأضاف في بيان صدر رداً على وثائق المحكمة أن مونتجمري لم تبلغ في أي وقت السيد سبيرز أن بريتني سبيرز مؤهلة حالياً لاحتجازها للتقييم النفسي . وقال البيان إن مونتجمري تعتقد أن وجود والدها كوصي كان له "تأثير خطير" على الصحة النفسية للمغنية.