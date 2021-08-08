المالية تناقش الخطط الاستراتيجية لأربع محافظات

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، ترأس اليوم الأحد، الجلسة السادسة عشر للجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط ٢٠٢٢-٢٠٢٤ وبحضور كل من رئيس الهيأة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الأتحادية ووكيل الوزارة ومستشاري رئيس الوزراء و ومستشار الوزارة وعدد من المدراء العامين للوزارة".وجرى خلال الجلسة، "عرض تقرير شامل بشأن الخطط الأستراتيجية لمحافظات كل من (بابل ، الانبار ، ذي قار و واسط) و رؤيتها المستقبلية في اطار تحقيق تنمية إقتصادية وتنشيط جانب الاستثمارات فيها ودعم جهود النهوض بالواقع الخدمي والبنى التحتية وتوفير فرص عمل والحد من مستويات الفقر في تلك المحافظات".

كما بحث الاجتماع "تحديد سقوف الأيرادات النفطية وغير النفطية ومناقشتها وفقا للتقرير المقدم من قبل رئيس الهيأه العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية".



واكد علاوي، وفق البيان، على "اهمية اعتماد آليات وخطوات ممنهجة وفق الأطر العلمية ومنها وفق ماجاءبورقة الاصلاح الاقتصادي (الورقة البيضاء)".