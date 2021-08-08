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طائرة أسود الرافدين تقلع من العراق إلى إسبانيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-08 | 13:57

طائرة أسود الرافدين تقلع من العراق إلى إسبانيا

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غادر منتخبنا الوطني العراقي، اليوم الأحد، مطار بغداد الدولي متوجهاً إلى إسبانيا للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وقال اتحاد الكرة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "منتخبنا غادر مطار بغداد الدولي متوجهاً إلى إسبانيا للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".

وكان منتخبنا قد باشر مساء أمس السبت، تجمعه الأول، على ملعب الشعب الدولي، وخاض تدريباته بقيادة المدرب المساعد رحيم حميد ومدرب الحراس أحمد جاسم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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