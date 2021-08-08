في اولى قراراته.. الرئيس الايراني يعين نائبا له ومديرا لمكتبه

وقرر رئيسي، تعيين محمد مخبر دزفولي، نائبا له، وكان مخبر دزفولي البالغ من العمر 60 عاما، يتولى رئاسة ”هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني“ منذ عام 2007 وهي خاضعة لسيطرة مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.ويحمل مخبر وفق بيان لمكتب الرئاسة الإيرانية شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، وكان مسؤولا في مجال الصحة في قوات الحرس الثوري بمدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية، كما تولى منصب مدير وزارة الاتصالات في دزفول، ونائب محافظ خوزستان، ونائب وزير التجارة في مؤسسة ما تسمى بـ“المحرومين“.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قرارا بتعيين غلام حسين إسماعيلي بمنصب مدير مكتب الرئاسة الإيرانية.



وكان غلام حسين إسماعيلي يتولى منصب المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية التي كان إبراهيم رئيسي يترأسها.