فنانون ومشاهير يشيعون جثمان الممثلة الراحلة دلال عبدالعزيز (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - شيعت جنازة الفنانة المصرية القديرة دلال عبدالعزيز، ظهر اليوم الأحد، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرقي العاصمة المصرية، وسط حضور عدد كبير من زملائها في الوسط الفني والأهل والأقارب.

وخرج صباح اليوم جثمان الفنانة من مستشفى زايد التخصصي واتجه إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس حيث صلاة الجنازة.

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الفنانة الراحلة في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقابر التي استقبلت جثمان زوجها الفنان سمير غانم في مايو الماضي.

وتوافد عدد من الفنانين، صباح اليوم الأحد، واحتشدوا حول مستشفى زايد التخصصي، ورافقوا الجثمان حتى الصلاة عليه وتوديعه.

وكان أبرز الحضور: ”إلهام شاهين، شيرين، محمد الشقنقيري، هند عاكف، الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي“.

ورافق الجثمان ابنتا الراحلة دنيا وإيمي سمير غانم، وزوجاهما الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد.

وسادت حالة كبيرة من الحزن داخل الوسط الفني وخارجه، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد رقودها في المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتدهورت حالتها الصحية -للراحلة- خلال هذه الفترة وأصيبت بمضاعفات بسبب الفيروس، وأصبحت لديها صعوبة في التنفس قبل أن تتوفى أمس السبت.

ونعى عشرات الفنانين والشخصيات العامة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

وولدت دلال عبدالعزيز في 17 يناير 1960، في قرية فرغان التابعة لمركز ديرب نجم بـمحافظة الشرقية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وكانت انطلاقتها الفنية من خلال مسلسل بنت اليوم، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح، وتزوجت الفنانة في عام 1984 من الفنان سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وإيمي.

وقدمت دلال عبدالعزيز في مشوارها الفني ما يقرب من 219 عملا متنوعا بين السينما والتلفزيون والمسرح.