دولة الإمارات تعلن تقديم 17.1 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تقديم 15,649 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت وكالة أنباء الإمارات: "يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأحد، 17,113,003 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 173.03 جرعة لكل 100 شخص".

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا".