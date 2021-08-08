المملكة السعودية تصرف 133 ألف دولار لأسر ضحايا كورونا من القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السعودية، الأحد، صرف مبلغ 500 ألف ريال (133 ألف دولار) لأسر موظفي القطاع الطبي والصحي المتوفين جراء كوفيد-19.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية سيتم صرف تلك المبالغ للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو غير سعوديين.

وأوضح وزير الصحة، رئيس المجلس الصحي السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن البدء بصرف المبالغ لأسر المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، وامتداداً لما توليه حكومة المملكة من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين ومنهم منسوبو القطاع الصحي، مثمناً ما يقدمه العاملون في جميع القطاعات الصحية في المملكة من تضحيات كبيرة، وتفانٍ وإخلاص في أداء عملهم لخدمة المرضى والعناية بهم خلال جائحة كورونا.

وأكد الدكتور الربيعة أن القطاعات الصحية في المملكة بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية، فيما رصدت الدولة ميزانيات ضخمة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي.