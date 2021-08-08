شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. إيران تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت إيران، الأحد، تسجيل أكثر من 500 وفاة يومية بسبب فيروس كورونا في حصيلة قياسية منذ بدء جائحة كوفيد-19.



ويأتي ذلك وفق أرقام وزارة الصحة التي أظهرت عددا قياسيا أيضا على صعيد الإصابات.

وأفادت الوزارة بوفاة 542 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتسجيل 36619 إصابة، وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94015 من أصل 4 ملايين و158 ألفا و729 إصابة سجلتها رسميا إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بفيروس كورونا، منذ ظهور المرض للمرة الأولى في البلاد في فبراير/ شباط 2020.