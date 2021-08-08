الاتحاد الأوروبي يهدد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بعقوبات إضافية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

عشية ذكرى إعادة انتخابه، التي يعتقد على نطاق واسع أنه تم تزويرها، هدد الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بعقوبات إضافية.



وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد: "الاتحاد الأوروبي يستعد للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات في ضوء التجاهل الصارخ من جانب النظام للالتزامات الدولية".

وأضاف بوريل أنه مع الهبوط "القسري وغير القانوني" لرحلة طيران لشركة ريان إير في مايو(آيار) واستغلال المهاجرين لأغراض سياسية، فإن النظام "زاد من تحديه للمعايير الدولية".

وألمح بوريل بذلك، من بين أمور أخرى، إلى أنه تم تسجيل أكثر من ألفي عملية عبور غير شرعية لحدود ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي مع بيلاروس في يوليو(تموز) وحده.

ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، يتم ذلك عن عمد من جانب حكومة مينسك. وكان لوكاشينكو قد هدد صراحة بالسماح لأشخاص من دول مثل العراق أو أفغانستان أو سورية بعبور الحدود ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي.