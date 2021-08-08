صور.. تشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أغلقت الأجهزة المعنية في محافظة الشرقية، خلال حملاتها الدورية 8 مراكز للدروس الخصوصية بمدينة فاقوس، تنفيذًا لتكليفات الدكتور ممدوح غراب بشأن غلق مراكز الدروس الخصوصية لما لها من تأثير ضار على العملية التعليمية.

أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، أن الإدارة قامت بالتنسيق مع رئاسة بمدينة فاقوس ومأمورية الضرائب العامة بشن حملة مفاجئة بالمدينة لضبط السناتر والكيانات التعليمية غير المرخصة.

وأشار سالم، إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية بمدينة فاقوس، وههيا، وتم إخطار مركز الشرطة وتحرير محاضر بالواقعة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن ، فضلاً عن فتح ملف ضريبي للقائمين على المركزين المخالفين واتخاذ اللازم حيالهم.