محام سعودي يطالب الحكومة الأمريكية بتعويض معتقلي جونتانامو

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض-(د ب أ):

يعتزم محام سعودي دولي رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة الأمريكية للسعوديين المعتقلين في سجن جوانتانامو منذ حوالي 20 عاما .

وقال عضو اللجنة الدولية للدفاع عن المعتقلين في جوانتانامو المحامي السعودي كاتب الشمري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) اليوم الأحد إنه "يسعى مع زملائه في اللجنة لرفع دعاوى ضد الحكومة الأمريكية والمطالبة للمعتقلين في هذا السجن سيء السمعة بالتعويض المادي والأدبي لما لحق من أضرار لهم وعائلاتهم نتيجة التعسف والإجراءات المخالفة للقانون الدولي والأعراف الإنسانية ".

وأعلن الشمري تضامنه مع عشرات النواب الديمقراطيين الأمريكيين في مطالبة الرئيس الأمريكي جون بايدن بإغلاق هذا السجن في كوبا "فورا".

ودعا عشرات من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، بينهم رؤساء لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية والمخابرات، الرئيس بايدن يوم الخميس الماضي إلى إغلاق السجن العسكري في خليج جوانتانامو بكوبا فورا.

ودعا المحامي السعودي "الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن إلى إغلاق ملف المعتقلين في سجن جوانتانامو"، مطالبا بالإسرع في تقديم بقية المعتقلين للمحاكم المدنية أو إعادتهم إلى دولهم .

وكشف الشمري عن أن المعتقلين في بداية الاعتقال كان عددهم حوالي 800 سجين كلهم من المسلمين وتوزعوا على 46 جنسية ، مشيرا إلى أن السعوديين واليمنيين والأفغان شكلوا الأغلبية إلا أن السلطات الأمريكية بدأت تفرج عن السعوديين بشكل دفعات ولم يبق إلا عدد قليل جدا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال في بيان الشهر الماضي إن "إدارة بايدن ملتزمة بعملية مدروسة وشاملة تركز على تقليص عدد المحتجزين في جوانتانامو بشكل مسؤول، مع الحفاظ على أمن الولايات المتحدة وحلفائها".