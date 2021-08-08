"الإمارات دبي الوطني مصر" يضخ ملياري جنيه لإنشاء محطة تحلية مياه الصرف في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر تمويل أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بإجمالي مبلغ 2 مليار جنيه بمدينة الحمام بالساحل الشمالي بهدف دعم المشروعات التنموية في مصر.

وأضاف البنك في بيان صحفي اليوم الأحد أن المشروع يتولى تنفيذه تحالف مكون من 4 شركات وهي المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات وشركة حسن علام ومجموعة ماتيتو لمعالجة المياه.

وبحسب البنك من المقرر أن يستفيد من المياه المعاد تدويرها لزيادة الرقعة الزراعية وتنمية إقليم غرب الدلتا، بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً.

وأكد البنك أن مشاركته في هذا المشروع الاستراتيجي تأتي بهدف تعزيز الخدمات المصرفية الموجهة للشركات الإنشائية، والتأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه البنك باعتباره من أهم المصارف الإقليمية الداعمة لمشروعات البنية التحتية واستراتيجيات الحكومة لتوسيع الرقعة الزراعية وإقامة المجتمعات العمرانية بالصحراء الغربية.

وسيشمل المشروع إقامة مجرى مائي بطول 120 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي من محافظات الدلتا إلى محطة معالجة المياه بمدينة الحمام. ليستفيد منها لزراعة 500 ألف فدان غرب الدلتا بالصحراء الغربية.

وقال محمد برو الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، في البيان: "نحن سعداء بهذا التعاون الاستراتيجي مع كبرى الشركات الإنشائية لتنفيذ محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي".

وأضاف "إننا نؤمن بدورنا كبنك إقليمي رائد في دعم خطط الدولة المصرية من خلال ضخ دعم مشاريع البنية التحتية وإقامة مجتمعات زراعية بالصحراء الغربية".

وتابع "ومن المؤكد أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق التنمية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي".